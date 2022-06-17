Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Вблизи места проведения Петербургского международного экономического форума задержаны двое граждан, незаконно запустивших беспилотный летальный аппарат. Это произошло около 14 часов 16 июня, в первый официальный день работы форума.

Nicolas Halftermeyer Квадрокоптер

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, незаконно запустившие беспилотник граждане пытались скрыться на автомобиле, но их обнаружили и задержали военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, обеспечивающие безопасность мероприятий ПМЭФ.

«Задержанные переданы полиции», — отметили в пресс-службе.