Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Гостиничную сеть из пяти отелей намерены создать в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

davidlee770924 Номер в гостинице

Сообщается, что 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме правительство региона и ООО «Триа Девелопмент» заключили соглашение о строительстве гостиничной сети в Башкирии с предполагаемым объемом инвестиций на один проект 200 млн рублей.

«Компания намерена создать единую гостиничную сеть под уникальным сетевым гостиничным брендом на территории республики преимущественно вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования. Социальный эффект от проекта выразится в создании 100 рабочих мест», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Отмечается, что проект был разработан в целях создания условий для развития туристической сферы в регионе. Реализация данного соглашения позволит привлечь в Башкирию инвестиции в размере один млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Белорусский холдинг намерен реализовать два крупных проекта в Башкирии.