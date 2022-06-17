Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин лично принимает участие в подготовке выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил 17 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает лично участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится», — сказал Песков РИА Новости.

Он добавил, что ПМЭФ и выступление российского лидера совпадают с беспрецедентными событиями в мировой экономике и политике.

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Деловая программа традиционно посвящена глобальной и российской экономикам, социальным вопросам, развитию новых технологий, науке и «зеленой» повестке. Всего принять участие в форуме планируют представители из 115 стран и территорий. Ожидается, что за четыре дня мероприятие посетят около трех тысяч предпринимателей.