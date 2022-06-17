София, 17 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Избрание Борислава Михайлова президентом Болгарского футбольного союза (БФС) признал недействительным Софийский городской суд. Об этом 17 июня сообщает Болгарское национальное телевидение.

Болгарский флаг

Отмечается, что суд признал недействительными все решения внеочередного конгресса БФС, который прошёл в октябре 2021 года, в том числе избрание Михайлова президентом организации.

Суд признал многочисленные нарушения в ходе голосования. Это решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в течение недели.

12 октября 2021 года на конгрессе БФС Михайлов в пятый раз был переизбран на пост президента организации. За него проголосовал 241 делегат, а его соперник, известный болгарский футболист Димитар Бербатов получил 230 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Софийский городской суд приостановил регистрацию Михайлова на пост президента БФС.