Магас, 17 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Ингушетии окажут помощь в решении вопроса реанимации простаивающих предприятий. При небольших капиталовложениях имеется возможность их запуска, в чем поможет институт развития Северного Кавказа АО «Кавказ. РФ». Этот вопрос был обсужден 16 июня на встрече Махмуда-Али Калиматова и генерального директора компании Хасана Тимижева, которая проходила в рамках ПМЭФ-2022, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

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Как отметил Калиматов, проблема простаивающих предприятий сдвинулась с мертвой точки лишь после рабочей поездки в Ингушетию вице-премьера РФ Александра Новака. Корпорация «Кавказ. РФ» готова профинансировать эти мероприятия.

«Это очень серьезная победа для региона, потому что мы шли к решению этого вопроса на протяжении долгих лет. Но ситуация сдвинулась с мертвой точки только после поручений Александра Валентиновича Новака, который продолжает оказывать большое внимание и поддержку Ингушетии в важных для нас вопросах», — подчеркнул Калиматов.

После запуска этих производств появятся новые рабочие места, будут поступать налоговые отчисления в республиканский бюджет.