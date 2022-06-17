Тверь, , 09:20 — REGNUM Развивать сотрудничество в разных сферах намерены Тверская область и Донецкая Народная Республика. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона по итогам встречи 16 июня в рамках ПМЭФ-2022 губернатора Тверской области Игоря Рудени и главы ДНР Дениса Пушилина.

Тверская область и ДНР намерены развивать сотрудничество Пресс-служба правительства Тверской области

«Регион на постоянной основе направляет гуманитарную помощь на Донбасс. Готовы участвовать в восстановлении, развитии республики, обмене опытом. Люди, приехавшие в наш регион из ДНР и ЛНР, успешно включены в образовательную, трудовую деятельность. Мы также организовали экскурсии для тех, кто прибыл к нам из Донбасса. Сейчас важно развивать партнерство, чтобы люди могли вернуться к нормальной, активной жизни», — сказал Игорь Руденя.

Пушилин поблагодарил тверского губернатора за поддержку.

«В перспективе планируем взаимодействовать с тверским регионом, и готовы обсудить дорожную карту по дальнейшим совместным шагам. В том числе, по линии образования», — сказал Пушилин.

Отметим, что Тверская область регулярно направляет организованные партии гуманитарной помощи в ДНР и в ЛНР. Так, 12 июня было отправлено более 360 кубометров пиломатериалов.