Москва, 17 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. ООО «Гугл», являющееся дочерней структурой американской корпорации Google, подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы, говорится в информации на официальном сайте суда

Dunk Google

Как следует из картотеки административных дел, общество с ограниченной ответственностью «Гугл» подало заявление о собственном банкротстве.

Ранее о намерениях начать эту процедуру рассказали в самой компании. Причиной стал арест банковского счёта по искам телеканалов.