Красноярск, , 09:00 — REGNUM В центральных и южных районах Красноярского края 18 июня местами ожидаются грозы со шквалистыми усилениями ветра до 18 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МЧС, ссылаясь на информацию синоптиков.

Гроза Pixabay.com

На юге Таймырского района местами прогнозируются порывы северного ветра 15-17 м/с. Утром местами опустится туман.

В Эвенкийском районе местами ожидаются грозы с порывами ветра до 18 м/с.

Добавим, в центральных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный град прошёл под Красноярском 16 июня.

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