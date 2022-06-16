Красноярск, , 14:10 — REGNUM Сильный град прошёл под Красноярском, дачники жалуются на пострадавший урожай.

Град rohrspatz

Ливень с грозой обрушился на Красноярск днём 16 июня. В городе затопило несколько улиц. А дачные участки под Красноярском пострадали ещё и от града.

Как передаёт Ngs24.ru, по словам красноярцев, сильнее всего пострадали дачи в районе Старцево и Шуваево за Солнечным.

«В огороде всё разбило, всё разнесло. Вообще всё убило. Я из сапог вытряхивала град и выливала воду. Ничего целого не осталось», — рассказала одна из дачниц.

Красноярцы делятся фотографиями градин в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярского края предупредили о непогоде.

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