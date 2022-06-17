Пекин, 17 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Китае 17 июня был спущен на воду третий авианосец, названный «Фуцзянь» в честь восточной провинции КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Авианосец ВМС Китая «Ляонин»

Корабль водоизмещением 80 тысяч тонн, строительство которого осуществляет Китайская государственная судостроительная корпорация, был спущен на воду в торжественной обстановке под звуки государственного гимна примерно в 11:00 по пекинскому времени (06:00 мск). По данным телеканала, строительство нового авианосца ведётся исключительно на основе китайских технологий, у него неядерная силовая установка.

Оба авианосца, входящие в состав ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), использовали в качестве основы недостроенный советский тяжёлый авианесущий крейсер «Варяг», приобретённый КНР у Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, авианосец «Адмирал Кузнецов» вернётся в состав ВМФ России в первом квартале 2024 года.