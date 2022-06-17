Тбилиси, 17 июня, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Заместитель председатель Сейма Польши Малгожата Госевская намерена навестить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает 17 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Adrian Grycuk Малгожата Госевская

Пока не известно, разрешат ли Госевской грузинские власти встретиться с Саакашвили в медицинской клинике, где тот сейчас находится. Однако, Госевская намерена в рамках своего визита провести беседы с представителями грузинского правительства и убедить их отпустить Саакашвили в Польшу на лечение.

«Эта госпожа — очень известная политический фигура, заслуженная, влиятельная. Конечно, одним из главных вопросов будет вопрос о моем сыне», — сказала мать Саакашвили Гиули Аласания.

Напомним, что из-за своих антироссийских высказываний и тесных связей с украинскими нацистскими группировками Госевской с 2019 года запрещён въезд на территорию России.