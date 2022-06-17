Москва, 17 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Переход на четырехдневную рабочую неделю будет эволюционным, пандемия коронавируса ускорила тенденцию, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

«Четырехдневка уже шагает по рынку труда без «законодательного допинга». Большую роль тут сыграла пандемия: некоторые предприятия освоили такой формат в рамках удаленки», — отметил Нилов.

В России есть целые категории людей, которые уже работают удаленно и самостоятельно распоряжаются своим временем.

Кроме того, новые формы занятости, получившие отражение в Трудовом кодексе в период пандемии коронавируса, стали основным фактором, способным ускорить массовый переход на четырехдневную рабочую неделю.

При этом, по его мнению, не во всех сферах деятельности возможен переход на четырехдневную рабочую неделю.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с подачи зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева в России не утихают споры о сокращении рабочей недели до четырех дней.