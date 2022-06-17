* Талибам — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:36 — REGNUM Мулла Мохаммад Якуб, министр обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал письмо командирам и солдатам, приказав им воздержаться от упоминания названия Фронта национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

В письме, попавшем в СМИ, он приказал всем командирам не использовать впредь название «Фронт сопротивления». Вместо этого в отчётах нужно использовать слово «багиан» (дословно — «обитатели садов»).

Отметим, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на все усилия последних месяцев, так и не смогли уничтожить Фронт сопротивления. В последние месяцы масштаб военных действий увеличился, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли тяжёлые потери в боях с фронтом.