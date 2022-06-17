Тбилиси, 17 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Вице-спикер Сейма (парламента) Польши Малогажата Госевская 16 июня прибыла в Грузию, чтобы добиться перевода осужденного бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили в Варшаву. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

По данным журналистов, Госевская намерена убедить власти выпустить экс-президента из страны. Она хочет сегодня, 17 июня, навестить его в клинике «Вивамеди».

«У меня будет пресс-конференция в «Вива Меди» в связи с Михаилом Саакашвили. Я бы хотела встретиться с ним», — сказала представитель Сейма.

Напомним, Саакашвили жалуется на критическое состояние здоровья с октября 2021 года, когда его посадили в тюрьму. В последнее время политик заявлял, что у него анорексия, а потом он говорил про сильное повреждение позвоночника. Во всех случаях экс-президент утверждает, что его можно вылечить только за границей.