Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Курс доллара на уровне 70 рублей позволяет поставлять продукцию металлургии на экспорт с минимальной эффективностью. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

По его словам, «точка ноль» для металлургов находится на отметке 70 рублей за доллар.

«При 70 с минимальной эффективностью можно поставлять на экспорт. Все, что ниже, — это уже убыток. Поэтому и снижается экспорт. Чего мы ждем — увеличения импорта? Увеличение импорта — это ослабление рубля, но все процессы в экономике инерционны», — рассказал Мантуров журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, оптимальный курс для российской валюты — 70–80 рублей за доллар, сейчас рубль переукреплен, заявил 16 июня вице-премьер России Андрей Белоусов.