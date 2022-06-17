Бостон, США, , 08:21 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Бостон Селтикс» в шестом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 103:90.

Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» (сс) Keith Allison

Самыми результативными игроками матча стали защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри и защитник «Бостона» Джейлен Браун, набравшие по 34 очка.

Таким образом, «Голден Стэйт» выиграл серию со счётом 4:2 и стал чемпионом НБА в седьмой раз.

Ранее команда побеждала в 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018 годах. При этом в 1946–1962 годах она выступала под названием «Филадельфия Уорриорз», а с 1962 по 1971 год — «Сан-Франциско Уорриорз».

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