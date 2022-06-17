Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Пакет изменений для получения водительских прав разрабатывает в данный момент ГИБДД РФ, итоговый документ еще не готов. Об этом 17 июня рассказал на Петербургском международном экономическом форуме заместитель начальника ведомства Олег Понарьин.

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«Потому что ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится», — приводит его слова РИА Новости.

Также Понарьин добавил, что, как он считает, в нынешнем году должны произойти подвижки в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает лицам с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести и выше работать водителями такси, а также управлять автобусами и трамваями водителям с судимостями за тяжкие и особо тяжкие преступления.