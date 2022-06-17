Донецк, 17 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по Ясиноватой и Озеряновке в Донецкой Народной Республике. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 7:45 украинские артиллеристы из посёлка Новгородское обстреляли Озеряновку, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.

В 7:48 из Авдеевки был атакован город Ясиноватая, по мирным кварталам боевики выпустили три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования открыли огонь по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике.