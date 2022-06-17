Париж, 17 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Франция передаст Украине еще шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок CAESAR, заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам встречи с украинским главой Владимиром Зеленским.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Французский лидер напомнил, что ранее Париж поставил Киеву 12 таких боевых машин.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) распространило информацию о том, что украинские нацисты применяют установки CAESAR для обстрела жилых кварталов Донецка.

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