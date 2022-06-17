Тбилиси, 17 июня, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Банковскую систему Грузии невозможно использовать для обхода антироссийских санкций. Это заявление 16 июня обнародовала пресс-служба Нацбанка.

National Bank of Georgia) Грузинские лари

Финансовый регулятор отреагировал на заявление главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давида Арахамии. Он сказал, что российские бизнесмены, попавшие под санкции, якобы дистанционно открывают банковские счета в Грузии. В Нацбанке опровергли эти обвинения.

«Регулятор финансового сектора соблюдает все стандарты и международные резолюции, что исключает осуществление каких-либо санкционных операций в грузинском банковском секторе», — говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что Тбилиси не будет вводить антироссийские санкции. При этом в республике исполняют ограничения, объявленные западными странами.