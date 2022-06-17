Брюссель, 17 июня, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Забастовку проанонсировали на 23–25 июня профсоюзы пилотов и бортпроводников Брюссельских авиалиний (Brussels Airlines) в Бельгии. Об этом 16 июня сообщила телекомпания VRT.

Давид Сикейрос. Забастовка

Организаторы уточнили, что причиной протестной акции стала слишком высокая нагрузка для экипажей авиарейсов и срыв попытки достигнуть соглашения с властями. Пилоты уже объявляли о забастовке, которая была запланирована на прошлой неделе, но руководство сделало ряд предложений профсоюзам и акция была отложена.

Однако после изучения предложенных руководством мер профсоюзы вновь заявили о забастовке. По словам организаторов протестной акции, от лётных экипажей никогда не поступали просьбы о деньгах для решения проблем, но они требуют структурных вмешательств, обеспечивающих будущее компании и её сотрудников.

Угрозы начать забастовку поступают и от бельгийских сотрудников авиакомпании Ryanair. В профсоюзе заявили, что окончательное решение будет принято 17 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за забастовок в Тунисе были отменены все международные и внутренние авиарейсы.