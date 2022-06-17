Хашури, , 16:00 — REGNUM На одном из матчей Региональной лиги чемпионата Грузии по футболу произошёл серьёзный инцидент, сообщает 16 июня грузинский телеканал «Рустави 2».

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На последней минуте матча, проходившем в городе Хашури между местной «Иверией» и тбилисской командой «Глдани», игрок тбилиссцев громко и чрезвычайно неуважительно отозвался о местных болельшиках. В ответ с трибуны в него бросили стеклянную бутылку, но промахнулись. Голкипер «Глдани» решил выбросить эту бутылку с поля, но при этом почему-то попал ею в голову игроку «Иверии» Сандро Хачидзе. Между футболистами обеих команд началась массовая драка. К драке, выбежав на поле, присоединились болельщики. Беспорядки так и не позволили завершить матч.

Травмированный футболист был госпитализирован в клинику с закрытой черепно-мозговой травмой, ему пришлось накладывать швы. На данный момент его состояние стабильное, но он продолжает оставаться в больнице.

На инцидент вынужден был отреагировать президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили.

«Мне жаль, что новый стадион в Хашури таким образом стал центром общественного внимания. Этому нет никакого оправдания, и для меня совершенно неприемлемо то, что мы видели на футбольном поле», — сказал Кобиашвили.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Грузии обсудит инцидент в Хашури в ближайшие дни. Ожидается, что обе команды будут подвергнуты серьёзным санкциям.