Пекин, 17 июня, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Китайский коммерческий космический телескоп «Янван-1» завершил оптическую съемку всего неба, передает 16 июня агентство Синьхуа.

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Телескоп, запущенный на орбиту с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси 11 июня 2021 года, разработан базирующейся в Шэньчжэне компанией Origin Space Technology Co., Ltd. для разведки и исследования ресурсов астероидов.

По словам основателя и генерального директора Origin Space Су Мэна, во время своего пребывания на орбите «Янван-1» проводил обзорные наблюдения за небом, наблюдение за атмосферным освещением, ночной дистанционный мониторинг и наблюдение за астероидами.

В дополнение к своим возможностям наблюдения за астрономией, астероидами и космическим мусором, «Янван-1» может также выполнять ночное дистанционное зондирование, а пространственное разрешение полученных спутниковых изображений ночного освещения достигло менее 30 метров.

Origin Space планирует в будущем создать группировку, которая будет состоять из нескольких многодиапазонных космических телескопов. По словам Су, ожидается, что первая фаза сети с 10 аппаратами будет завершена в 2023 году.