Пекин, , 07:31 — REGNUM Поступления от гербового сбора в Китае выросли на 13,7% в годовом исчислении до 216,5 млрд юаней (около $32,27 млрд) за первые пять месяцев этого года, показали официальные данные, передает 16 июня агентство Синьхуа.

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По данным Министерства финансов КНР, за этот период поступления от гербового сбора с биржевой торговли выросли на 15% по сравнению с прошлым годом и составили 141,3 млрд юаней.

Свежие данные также показали, что бюджетные доходы Китая упали на 10,1% в годовом исчислении за первые пять месяцев этого года. Согласно данным, за этот период бюджетные доходы страны составили около 8,67 трлн юаней.