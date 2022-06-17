Нижний Новгород, 17 июня, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области обещают со второй половины 2022 года запустить Единую социальную ипотечную программу. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 16 июня. Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Merio Ипотека

Нижегородское бюджет планирует вложить в программу льготного ипотечного кредитования 7 млрд рублей.

Предполагается, что её реализация позволит оказать поддержку при приобретении жилья IT-специалистам, многодетным семьям, сельским жителям, социальным работникам, медикам, работникам спортивной и культурной сферы.