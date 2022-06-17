Берлин, 17 июня, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Стратегия Запада по изоляции России и ее президента РФ Владимира Путина, которая реализовывалась с начала специальной военной операции не Украине, не дала эффекта. Об этом пишет обозреватель Кристоф Шильц в статье для немецкой газеты Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам автора публикации, российский лидер «не одинок», а против Москвы в мире выступили только США, ЕС, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия. В статье отмечается, что остальные страны решили не поддерживать санкции, а также обвинили Запад в лицемерии.

Среди них Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, которые, как утверждает Шильц, получают от России больше ресурсов и вооружений, чем когда бы то ни было. Вместе с РФ они производят треть мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Кроме того, такие страны, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заняли нейтральную позицию.

Обозреватель указывает на то, что указанные арабские государева не предпринимают никаких усилий, чтобы увеличить нефтедобычу и остановить рост цен энергоносители. Журналист добавил, что рост поддержки Владимира Путина стал неожиданным для Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Клаудия Брёлль в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung написала о том, что многие африканские страны пришли в ярость из-за антироссийских санкций Запада, которые, как считают в Африке, формируют мировой производственный кризис.