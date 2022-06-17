Вашингтон, 17 июня, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Подлинность фотографии, на которой, предположительно, запечатлены два гражданина США, попавшие в плен к российским войскам на Украине, проверяет Госдепартамент. Об этом 16 июня сообщила Банни Дрюке, мать одного из, возможно, пленённых военнослужащих, телеканалу CNN.

Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания Наёмники

«Они напряженно работают над установлением подлинности (фотографии). Мы очень надеемся», — сказала Дрюке. Она уточнила, что видела снимок, где двое американских военнослужащих со связанными руками сидят в кузове грузовика.

О возможном пленении российскими военными двух американских наемников, воевавших на стороне Киева, сообщила британская газета The Daily Telegraph. По информации издания, 39-летний Александр Джон-Роберт Дрюке из Таскалуса, штат Алабама, и Энди Тай Нгок Хюинь, 27 лет, из Хартселла, штат Алабама, могли стать первыми американцами, захваченными в российский плен на Украине.

Доподлинно известно, что Друке и Хюинь пропали без вести во время боя 9 июня под городом Избицкое. Об этом CNN сообщил военнослужащий, который предоставил фотографии паспортов обоих мужчин со штампами о въезде на территорию Украины.

Представитель Госдепа США Нед Прайс отметил, что Вашингтон пока не связывался с Москвой по поводу попавших в плен военнослужащих, так как пока нет «веских оснований» полагать, что их захватили русские, а Россия не делала официальных заявлений о захвате в плен американских граждан. Прайс уверил, что в случае необходимости вся информация будет получена через посольство США в Москве.