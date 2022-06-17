Пекин, 17 июня, 2022, 06:15 — ИА Регнум. По данным Шанхайской судоходной биржи, индекс экспортных контейнерных перевозок Китая в мае снизился, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

Gov.cn Морской торговый порт в Китае

Средний индекс контейнерных перевозок в Китае (CCFI) снизился на 0,4% в месячном исчислении до 3117,94 пункта за этот период, сообщила биржа. Показатель для службы Персидского залива и Красного моря привел к падению с месячным снижением на 14,1%, за которым следует служба Южной Африки, которая снизила показатели на 5,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Вопреки тенденции к снижению, субиндекс для службы западного побережья Америки вырос на 7,2 процента по сравнению с апрелем. CCFI отслеживает спотовые и договорные ставки фрахта из китайских контейнерных портов по 12 маршрутам доставки по всему миру на основе данных 22 международных перевозчиков. 1 января 1998 года индекс был установлен на уровне 1000.