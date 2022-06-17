Алабама, США, 17 июня, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб, двое получили ранения в результате стрельбы, которую открыл злоумышленник в церкви в американском штате Алабама. Об этом 16 июня сообщает местный телеканал WBRC.

Niels Noordhoek Стрельба

Неизвестный открыл огонь в в епископальной церкви Святого Стефана в городе Веставиа-Хиллс. Информация о стрельбе поступила в местное отделение полиции около 18:15 по местному времени. Отмечается, что в местной газете накануне было опубликовано приглашение на совместный обед для прихожан, мероприятие началось в 17:00 по местному времени.

Полиция прибыла на место стрельбы через несколько минут, подозреваемый не успел скрыться с места происшествия и был задержан. В результате стрельбы один человек погиб на месте, ещё двое были госпитализированы.

Мотивы действий подозреваемого и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Техасе был ранен мужчина, подозреваемый в стрельбе в детском летнем лагере.