Москва, 17 июня, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России возросла на 13,8% (на 3031 га) и, по данным на утро 17 июня, составляет 24 987 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Лесной пожар

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки 16 июня… в России ликвидировано 52 лесных пожара на площади 4,3 тыс. га. На 00:00 мск 17 июня… на территории РФ действовало 52 лесных пожара на площади 24 987 га, по которым проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 1713 человек, 216 единиц техники и 52 самолёта и вертолёта. Ещё 107 летательных аппарата участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзная ситуация в настоящее время наблюдается в Чукотском автономном округе, где площадь возгорания за сутки увеличилась почти в два раза, с 11 380 га до 20 336 га. В Якутии площадь лесных пожаров, наоборот, сократилась почти в два раза, с 6051 га до 3231 га. В Иркутской области, замыкающей тройку наиболее «горящих» регионов, пожарами охвачено 259 га леса.

До 100 га леса горит в Хабаровском, Приморском и Красноярском краях, а также в Туве.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь лесных пожаров в России по данным на утро 16 июня составляла 21 956 га.