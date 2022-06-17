Пекин, 17 июня, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Китай усилит использование интеллектуальной собственности (ИС) в качестве инструмента финансирования для поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП), пострадавших от эпидемии COVID-19, объявило Национальное управление интеллектуальной собственности КНР, передает 14 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Из-за воздействия COVID-19 многие ММСП сталкиваются с такими проблемами, как нехватка сырья, сокращение рыночных заказов и усиление финансового давления. В заявлении администрация отметила, что следует принять ряд мер по содействию финансированию залога ИС, чтобы позволить большему числу ММСП предоставлять свои права ИС в обмен на финансирование, с тем чтобы решить свои финансовые проблемы.

Для особых отраслей, которые сильно пострадали от эпидемии, таких как общественное питание и туризм, в уведомлении также подчеркивалось, что необходимо в полной мере использовать залоговое финансирование товарных знаков, изучить потребности в финансировании таких отраслей и ускорить процесс кредитования.