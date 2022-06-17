Яунде, , 03:13 — REGNUM Вооруженные боевики напали на три деревни в горном регионе Адамава в Камеруне, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителей местных властей.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, нападения произошли в деревнях Лессе-Вока, Диджава и Нгаундамджи. В результате стрельбы погибли семеро человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу.

Отмечается, что часть местных жителей покинули свои дома из-за страха, что боевики вернутся. Не исключается, что нападение могли совершить вооруженные бандформирования из Центральноафриканской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня террористы из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на деревню в Крайнесеверном регионе Камеруна. В результате нападения погибли трое мирных жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Террористы убили троих мирных жителей в Камеруне