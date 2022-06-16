Берлин, 17 июня, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Санкции против России не будут отменены до тех пор, пока Москва не достигнет такого соглашения с Киевом, которое станет приемлемым для обеих сторон. Такое заявление сделал 16 июня канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.

Olaf Kosinsky Канцлер Германии Олаф Шольц

«Санкции, которые мы ввели, не будут отменены, пока не удастся достичь справедливого соглашения с Украиной. А какое соглашение, с точки зрения Украины, будет справедливым, это может определять только она сама», — указал канцлер Германии.

Шольц добавил, что речь не идёт о «навязанном» Украине мире, никто в Европе, по словам канцлера ФРГ, не намерен предписывать украинцам условия достижения перемирия. Как утверждает глава правительства Германии, он уже не единожды говорил президенту России Владимиру Путину, что представления Москвы о навязанном Украине мире «являются иллюзией».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению российского публициста и германиста Тимофея Борисова, отношение европейских лидеров к России не изменилось, но они предпринимают усилия по прекращению боевых действий на Украине и возобновлению контактов с Москвой.