Кампала, 17 июня, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Армия Уганды обнаружила тренировочный полигон, построенный повстанческой группировкой «Альянс демократических сил» (АДС). Об этом сообщил журналистам официальный представитель угандийских вооруженных сил Феликс Кулайигье.

Matthias Ripp Африка

Учебный комплекс располагается в 60 км к западу от столицы страны Кампалы. Он представляет собой туннель, вырытый под домом местного жителя. Вход в комплекс находится в одной из комнат постройки. В туннеле были найдены материалы для изготовления бомб, а также пули и пистолет с глушителем.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня вооруженные боевики напали на позиции армии на востоке Демократической Республики Конго и убили двоих военнослужащих. Власти страны утверждают, что за атакой стоит «Альянс демократических сил» (АДС).