Рабат, , 01:25 — REGNUM Коронавирусная инфекция выявлена у короля Марокко Мухаммеда VI, сообщило агентство Reuters со ссылкой на лечащего врача монарха.

Мухаммед VI Kremlin.ru

Отмечается, что 58-летний Мухаммед VI слал тест на COVID-19, который показал положительный результат. Вместе с тем у короля нет выраженных симптомов заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США объявил, что его директор Энтони Фаучи заразился коронавирусом.

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