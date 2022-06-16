Кишинёв, 17 июня, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Россия и Молдавия свели к минимуму двухсторонние отношения и поддерживают их только на уровне послов, заявила молдавский президент Майя Санду 16 июня в эфире телеканала TV8.

European People's Party Майя Санду

По ее словам, российский посол периодически вызывается в МИД республики, а представитель Кишинева время от времени делает заявления в адрес Москвы. Кроме того, Санду отметила, что экономические отношения России и Молдавии стали «очень натянутыми». Президент считает, что такая обстановка сложилась в первую очередь из-за ситуации вокруг Украины, поскольку введенные санкции стали физическим препятствием для экспорта и импорта товаров.

Она подчеркнула, что молдавские компании в состоянии найти альтернативные пути поставок в Россию, однако это влияет на цену продукции. Глава государства также рассказала, что Кишинев старается найти дополнительные рынки сбыта. Так, как добавила Санду, вице-премьер и министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску должен отправиться в Египет, чтобы провести переговоры по экспорту фруктов в указанную арабскую страну.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Майя Санду заявила, что страна не может отказаться от российского газа, поскольку его нечем заменить.