Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Несмотря на важность отношений США с Саудовской Аравией, президент США Джо Байден не будет уклоняться от темы убийства журналиста Джамаля Хашогги. Об этом 16 июня сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Жан-Пьер уточнила, что на намеченном на 13–16 июля ближневосточном турне президент США собирается посетить Саудовскую Аравию. И это — несмотря на натянутые отношения стран после убийства Хашогги в Стамбуле в 2018 году. По ее словам, для США важно не разорвать отношения с Саудовской Аравией.

На вопрос о том, считает ли Байден, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд несет ответственность за убийство журналиста, пресс-секретарь ответила, что американская разведка ранее опубликовала доклад на эту тему.

К этому докладу президент США относится очень серьезно, он не стал бы публично представлять этот документ, если бы так не считал, добавила она.

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