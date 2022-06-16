Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 22:29 — ИА Регнум. В настоящее время для России нецелесообразно переходить на оплату нефти в рублях. Об этом 16 июня на интервью телеканалу РБК сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отвечая на вопросы, будет ли Россия переходить на оплату экспорта нефти в рублях по аналогичной системе оплаты газа, вице-премьер ответил, что пока — нет.

Новак также добавил, что у России в нефтяной сфере гораздо больше экспертов, чем в газовой. А рынок нефти достаточно либерализованный.

Из-за меньшей доли долгосрочных контрактов компании в каждом конкретном случае сами определяют валюту платежа, поэтому это гораздо сложнее реализовать. И напомнил, что действует механизм обязательной продажи части валютной выручки.