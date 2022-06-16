Санкт-Петербург, , 22:49 — REGNUM Независимое и суверенное государство Боснию и Герцеговину необходимо освободить от внешнего протектората в лице аппарата Верховного представителя. Об этом говорилось во время встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком, состоявшейся 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума.

Сергей Лавров и Мирослав Додик Mid.ru

Во время переговоров обсуждались перспективы развития двухстороннего сотрудничества с акцентом на взаимодействие России с Республикой Сербской (автономия в составе БиГ — ИА REGNUM), сообщил МИД России на своем официальном сайте.

Стороны также подтвердили обоюдную приверженность строгому соблюдению Дейтонского соглашения о мире в БиГ и его основополагающего принципа равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов — Республики Сербской и Федерации Босния и Герцеговина.

Напомним, что Милорад Додик выступил на одной из дискуссионных панелей XXV Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что Республика Сербская никогда не даст согласия на присоединение БиГ к антироссийским санкциям.