Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 21:57 — ИА Регнум. На полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) врио главы Марий Эл Юрий Зайцев провел встречу с Сергеем Густовым, генеральным директором компании «Газпром межрегионгаз». Об этом руководитель республики сообщил в своем telegram-канале.

пресс-служба главы Марий Эл Юрий Зайцев и Сегей Густов

На встрече обсуждался график выполнения программы, а также перспективы ее расширения.

«Надеюсь, скоро сможем добавить в программу ещё несколько районов», — написал Зайцев.

В рамках программы планируется газифицировать 58 населенных пунктов республики. Это затронет около 4 тыс. домохозяйств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках форума Зайцев подписал соглашение с генеральным директором корпорации «Туризм. РФ» Сергеем Сухановым о сотрудничестве в области реализации туристических проектов в регионе.

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