Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Поставки продукции предприятий Удмуртии для предпринимателей Ирана обсудили на полях Петербургского международного экономического форума глава республики Александр Бречалов и замминистра промышленности, рудников и торговли ИРИ Алиреза Пейман-Пак.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

В 2021 году внешнеторговый оборот республики с Ираном увеличился по сравнению с предыдущим годом в семь раз и составил 4,5 млн долларов США. На экспорт отправляется древесина, машиностроительная и химическая продукция. В 2018 году «Элеконд» открыл в Иране свое представительство.

В 2020 году 13 региональных компаний приняли участие в многоотраслевой онлайн — бизнес-миссии в Иран. По итогам переговоров Глазовский завод Металлист заключил контракт на поставку вентиляционного оборудования.

На встрече в рамках ПМЭФ обсуждались вопросы поставок продукции для горно-рудной и добывающей промышленности, вентиляционного оборудования, медицинской и бытовой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках ПМЭФ глава Удмуртии Александр Бречалов, старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов и генеральный директор лесохозяйственной компании «Удан» Дмитрий Муллаянов подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, в документе отдельно обозначаются обязательства сторон при реализации инвестиционного проекта по созданию питомника для выращивания хвойных саженцев с закрытой корневой системой в Сарапуле.

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