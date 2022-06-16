Москва, , 21:52 — REGNUM Певица Елена Катина, являющаяся бывшей солисткой группы «Тату», вышла замуж. Об этом сообщил портал StarHit 16 июня.

Участницы группы «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова Скриншот с YouTube

Известно, что процесс бракосочетания прошёл в одном из московских МФЦ. Избранником певицы стал предприниматель Дмитрий Спиридонов, с которым она продолжительное время состояла в романтических отношениях.

Ранее Елена Катина уже была замужем. Так, с 2013 по 2019 год артиста состояла в браке с музыкантом Сашо Кузмановичем, от которого воспитывает ребёнка.

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