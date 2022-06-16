Москва, 16 июня, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заручился поддержкой патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Встреча состоялась в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве 16 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Patriarchia.ru Казачий атаман заручился поддержкой патриарха Кирилла

На встрече, в которой принял участие председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, были подняты вопросы духовного окормления казачества, обретения Всероссийским казачьим обществом войскового храма и присвоения храмам Волжского, Забайкальского, Иркутского, Уссурийского войсковых казачьих обществ официального статуса «войскового казачьего».

«Казаки России верой и правдой продолжают служить Отечеству и вере православной. Эти основополагающие ценности объединяли русских людей в годы самых тяжких испытаний, связанных с внутренними распрями, попытками завоеваний. И сегодня казаки, российские военнослужащие защищают от неонацистов жителей Донбасса, отстаивают право на суверенность и свободу нашей Родины. Трудно переоценить духовный подвиг священников, которые на поле брани поддерживают боевой настрой казаков, солдат российской армии, совершают таинство исповеди и причастия в зоне боевых действий», — отметил казачий генерал.

По его словам, сегодня казаки России убывают в Донбасс с теми войсковыми знаменами, которые патриарх Кирилл в 2011 году освятил и лично вручил войсковым атаманам в Успенском соборе Московского Кремля.

Патриарх Кирилл поддержал инициативы атамана Всероссийского казачьего общества, направленные на укрепление духовных традиций и ресурсов современного казачества.