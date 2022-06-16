Москва, 16 июня, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Отношение европейских лидеров к России не изменилось, но они предпринимают усилия по прекращению боевых действий на Украине и возобновлению контактов с Москвой. Об этом 16 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

«Олаф Шольц по натуре — очень хитрый и скрытный. Он не хочет подливать масло в огонь, но одновременно не хочет в открытую конфликтовать с англосаксами. Вот где собака зарыта», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Шольц действует по принципу «обещать не значит жениться».

В действительности же он за скорейшее перемирие, уверен Борисов.

«Он уже понял, что Украина «победить» не может. Сражение за Крым и Донбасс не входит в его планы. Но выглядеть пораженцем ему тоже не с руки. Поэтому обещает и будет продолжать обещать. Будет много обещать и, может, что-то из обещанного когда-то даже выполнит. Но точно не сегодня и не завтра» — подытожил эксперт.

Напомним, что в Киев прибыли с визитом канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Совета министров Италии Марио Драги.