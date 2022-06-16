Нижний Новгород, , 21:21 — REGNUM Федеральный девелопер «GloraX» намерен инвестировать 60 миллиардов рублей в строительство мультиформатного комплекса на набережной Оки в Нижнем Новгороде. Соответствующее соглашение с региональными властями подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.

ПМЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Предполагается, что это позволит привлечь новых инвесторов и снизить транспортный трафик в центральной части столицы Приволжья.

Отмечается, что в рамках этого проекта хотят построить деловой кластер, жилые дома и парк на территории площадью в 25 гектаров, расположенной между Молитовским мостом и Горьковским заводом аппаратуры связи имени Попова.

Там планируют возвести деловой центр, чья площадь составит 50 тысяч квадратных метров, 300 тысяч квадратных метров жилья бизнес-класса, три детских сада на 525 мест, детские развивающие хабы, а также коворкинг-пространства, фитнес-центр, рестораны и кафе.