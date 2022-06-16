Каменск-Уральский, Свердловская область, 16 июня, 2022, 21:08 — ИА Регнум. В Свердловской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли двое взрослых и подросток. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ysia.ru Прокуратура

Прокуратура Каменского района взяла проведение доследственной проверки на контроль. Отметим, свои проверочные мероприятия проводят и представители ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла днём 16 июня в Каменском районе. Погибли женщина, мужчина и 11-летний мальчик.