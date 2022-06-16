Бишкек, 16 июня, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Правительство Киргизии готовит постановление о переносе начала учебного года в школах на 1 сентября. Об этом заявил министр образования Алмазбек Бейшеналиев на заседании республиканского парламента.

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По словам высокопоставленного чиновника, такое решение образовательное ведомство приняло по многочисленным просьбам учителей и родителей учащихся общеобразовательных учреждений.

Глава Минобразования согласился с мнением депутатов о том, что идея о начале учебного процесса в школах с 15 сентября, внедрённая в 2021 — 2022 учебном году, оказалась ошибкой, которая привела к снижению успеваемости у учеников.