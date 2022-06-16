Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Уходить с европейского рынка энергоресурсов по своей инициативе для России неразумно. Об этом 15 июня на интервью РБК сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Kremlin.ru Александр Новак

В интервью Новак сказал, что Россия не заинтересована в самостоятельном уходе с европейского энергетического рынка.

Если возникнет такая необходимость, Россия не останется без альтернативных рынков – например, если европейские «коллеги будут отказываться по политическим мотивам».

Однако по своей инициативе России «это делать экономически нецелесообразно», впрочем, как «и европейским потребителям».