Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Уходить с европейского рынка энергоресурсов по своей инициативе для России неразумно. Об этом 15 июня на интервью РБК сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Kremlin.ru
Александр Новак

В интервью Новак сказал, что Россия не заинтересована в самостоятельном уходе с европейского энергетического рынка.

Если возникнет такая необходимость, Россия не останется без альтернативных рынков например, если европейские «коллеги будут отказываться по политическим мотивам».

Однако по своей инициативе России «это делать экономически нецелесообразно», впрочем, как «и европейским потребителям».