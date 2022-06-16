Санкт-Петербург, , 19:45 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга в первый день деловой программы на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашения с инвесторами на общую сумму в 234,5 млрд рублей, сообщили 16 июня в пресс-службе городской администрации.

Экспозиция Петербурга на ПМЭФ-2022 gov. spb.ru

Из 17 подписанных соглашений 13 предусматривают инвестиции на общую сумму более 234,5 млрд рублей. Среди них — договоренность о сотрудничестве между Санкт‑Петербургом и АО «Трансмашхолдинг» при реализации проекта создания производственной площадки по производству современного электрического транспорта», договор с АО «ОСК» по проекту создания в Северо-Западном регионе высокотехнологичного Центра машиностроения и логистики, соглашение с АО «АБ «Россия» по реконструкции транспортного предприятия, расположенного в поселке Лисий Нос, и многое другое.

«В первый день Петербург заключил соглашения на общую сумму более 230 миллиардов рублей. Это инвестиции в самые разные сферы городской экономики — развитие производства, благоустройство, транспорт, фармацевтическая промышленность, медицину, науку. В Петербурге сосредоточено 10% научно-технического потенциала страны. И на нас лежит особая ответственность за развитие промышленности, инноваций, за внедрение научных разработок», — прокомментировал итоги первого дня губернатор Александр Беглов.

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