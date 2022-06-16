Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Перед автопромом стоит задача насытить российский рынок легковыми автомобилями. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей — в первую очередь легковых, цены на которые резко возросли в этом году», — заявил Путин.

Он напомнил, что последние два года в России ежегодно продавалось около 1,5 млн автомобилей, однако в 2022 году объём продаж легковых автомобилей заметно сократился — по итогам пяти месяцев на 51%.

«По оценкам экспертов, чтобы избежать резкого роста стоимости машин, снижение продаж не должно было бы выйти за пределы 20-25%», — отметил президент.